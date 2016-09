München: Prozess gegen mutmaßlichen IS-Mann gestartet

MÜNCHEN - Er wollte seine Kinder aus der IS-Hochburg Al-Rakka holen; seine streng gläubige Frau hatte sie dahin verschleppt. In Al-Rakka angekommen schloss sich der Mann dem IS an. Jetzt sitzt er in München auf der Anklagebank.

Der Angeklagte Ali R. am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht in München. Er verdeckt sein Gesicht mit einer blauen Mappe. © dpa



Mit mehrfachem Ausschluss der Öffentlichkeit und einem Antrag zur Aussetzung des Verfahrens hat am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht München der Prozess gegen einen mutmaßlichen Dschihadisten begonnen. Der 32-jährige Deutsche soll sich in der IS-Hochburg Al-Rakka dem "Islamischen Staat" (IS) angeschlossen haben. Er war Ende 2014 seiner strenggläubigen Ehefrau nachgereist, die mit den drei gemeinsamen Kindern nach Al-Rakka gefahren war. Als er im Herbst 2015 mit den Kindern nach Deutschland zurückkehrte, wurde er am Münchner Flughafen festgenommen.

Laut Bundesanwaltschaft hatte der Mann in Al-Rakka eine Ideologieschulung und eine Schießausbildung absolviert, bei der Produktion von Sprengfallen mitgearbeitet und einen Treueeid abgelegt. Er habe sich der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung (Paragraf 129 a und b) sowie der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat (Paragraf 89 a) schuldig gemacht. Der IS ziele unter anderem auf die Zerschlagung des syrischen Regimes und die Errichtung eines Gottesstaates.

Antrag auf Verfahrensaussetzung

Die Anwälte des Mannes zweifelten die Verfassungsmäßigkeit des Paragrafen 89 a an und beantragten, das Verfahren auszusetzen, bis diese Frage höchstrichterlich geklärt sei. Der Paragraf grenze strafbare Handlungen nicht klar von Alltagshandlungen ab.

Mehrfach war bei diesem Straftatbestand schon kritisiert worden, dass der Gesetzgeber ein bestimmtes Handeln, das auch ein nicht gewalttätiges Ziel haben kann, als Vorbereitung einer Tat bewertet - und ein gar nicht vollzogenes Verbrechen bestraft. Die Anwälte argumentierten weiter, der Paragraf betreffe zudem präventive Sicherheitsfragen, die gar nicht Sache des Bundes, sondern der Länder seien.

Zur Verlesung der Anklage mussten die Zuhörer den Gerichtssaal zwei Mal verlassen, da für bestimmte Passagen die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde.

