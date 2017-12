Münchner Amoklauf: Polizei bittet Trittbrettfahrer zur Kasse

Einsatzkosten werden in Rechnung gestellt - Hauptmotiv wohl Geltungsbedürfnis - vor 6 Minuten

MÜNCHEN - Die Münchner Polizei hat nach dem Amoklauf vom Juli 2016 eine Reihe sogenannter Trittbrettfahrer zur Kasse gebeten. Insgesamt habe man 49 Vorfälle registriert.

Am Zugang zu U-Bahnstation Olympia Einkaufszentrum lagen Menschen am Tag nach der Schießerei Blumen nieder. © dpa

"Im Durchschnitt lag die Höhe des Kostenbescheids bei 500 Euro", zitiert die Heilbronner Stimme einen Sprecher der Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Verfahren seien aber noch nicht abgeschlossen.

Insgesamt registrierte die Behörde den Angaben zufolge 49 Vorfälle von Trittbrettfahrern. 32 davon seien als Straftaten eingestuft worden. Die Drohungen seien vor allem in Sozialen Netzwerken im Internet oder über Kurznachrichtendienste verbreitet worden, hieß es. Hauptmotiv war laut Polizei "Geltungsbedürfnis".

Nach dem Amoklauf von München hatten Drohungen in sozialen Netzwerken mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Damals hatte die Polizei angekündigt, die Täter nicht nur strafrechtlich zu verfolgen, sondern ihnen auch die Kosten für die Einsätze in Rechnung zu stellen.

In 29 Fällen habe es sich nicht um eine Straftat, sondern um Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gehandelt, hieß es weiter.

Blumen und Kerzen liegen in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums OEZ in München, einen Tag nach einer Schießerei mit Toten und Verletzten. Die Menschen versuchen das Geschehene zu begreifen. Zahlreiche Menschen trauern gemeinsam in der bayerischen Landeshauptstadt.