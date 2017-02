Mutmaßlicher IS-Unterstützer bei Ingolstadt festgenommen

35-Jähriger soll Terrormiliz finanziell unterstützt haben - vor 1 Stunde

DENKENDORF - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" im Raum Ingolstadt festgenommen.

Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem 35-Jährigen nach Angaben der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus am Mittwoch vor, die ausländische terroristische Vereinigung finanziell unterstützt zu haben – sowohl durch eigene Mittel als auch durch Spendenaufrufe in einem russischen sozialen Netzwerk. Der russische Staatsangehörige kam in Untersuchungshaft.

dpa

