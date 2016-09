Mutmaßlicher Messerstecher von Aschaffenburg gefasst

Radler hatte Fußgänger im Vorbeifahren Messer in Rücken gerammt - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Nach der hinterhältigen Messerattacke auf einen Fußgänger ist am Sonntag im Aschaffenburger Ortsteil Schweinheim ein 19-Jähriger festgenommen worden. Der Mann ist dringend tatverdächtig, am Freitagvormittag in der Innenstadt einem Fußgänger ein Messer in den Rücken gerammt zu haben.

Mit diesem Fahrrad wurde die Messer-Attacke in Aschaffenburg vom Freitag womöglich begangen. Foto: Kripo Aschaffenburg



Diese Tat erregte bundesweit Aufsehen. Ein 33-jähriger Fußgänger wurde in der Aschaffenburger Innenstadt am Freitag von einem Radfahrer im Vorbeifahren von hinten niedergestochen und schwer verletzt. Fieberhaft suchten 20 Ermittler seitdem nach dem Täter, der nach der Attacke einfach weitergefahren war. Jetzt ist ihnen offenbar der Durchbruch gelungen.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, nahmen Beamte der Kriminalpolizei am Sonntag einen 19-jährigen Mann aus Aschaffenburg fest, der als dringend tatverdächtig gilt. Der mutmaßliche Messerstecher wurde vor seiner Wohnung im Ortsteil Schweinheim gefasst. Er leistete keine Gegenwehr.

Motiv und Hintergründe der Tat sind noch immer ein Rätsel. Die Ermittlungen der Kripo hierzu laufen. Das Fahrrad, das der 19-Jährige zur Tat verwendet haben soll, sei vor wenigen Tagen in Höchst entwendet worden, so die Ermittler. Wie der Mann letztlich an das Rad gelangte, sei bislang unklar. Der Verdächtige sei bereits seit Längerem wegen einer psychischen Erkrankung in ärztlicher Behandlung.

Am Montag soll der 19-Jährige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt werden. Ihm werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

