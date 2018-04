Mutter lässt dreijähriges Kind in aufgeheiztem Auto zurück

Vorfall sorgt für Feuerwehreinsatz - Wagen stand in der prallen Sonne - vor 42 Minuten

KRONACH - Aufregung in der oberfränkischen Stadt Kronach: Weil eine Mutter ihr dreijähriges Kind im aufgeheizten Auto zurückließ, rückten mehrere Rettungskräfte aus. Von der Frau fehlte zunächst jede Spur.

Immer wieder lassen Eltern ihre kleinen Kinder bei sommerlichen Temperaturen im Auto zurück, auch in Franken. Brandgefährlich, warnen Experten, denn schon nach kurzer Zeit drohen ernsthafte Schäden bis hin zum Hitzetod. Nun mussten auch die Retter in der Region zu einem ersten Einsatz ausrücken, eine Mutter ließ ihr drei Jahre altes Kind in einem parkenden Wagen zurück.

Passanten bemerkten das Kind, wie infranken.de berichtet. "Das Fahrzeug stand in der Sonne", sagt der Kronacher Feuerwehrkommandant, der selbst vor Ort war. "Die Scheibe war zwar schon ein Stück unten, das Kind hatte aber schon geschwitzt." Von der Mutter fehlte zunächst jede Spur, deshalb habe man versucht mit einer Drahtschlinge die Tür zu öffnen. Wenig später kam die Mutter, das Kind saß wohl etwa 25 Minuten in dem Wagen. Wie heiß genau es in dem Fahrzeug war, bleibt zunächst unklar, die Körpertemperatur des Dreijährigen habe jedoch im Normbereich gelegen, berichtet infranken.de. Ob die Frau damit eine Straftat begangen hat, muss jetzt die Coburger Staatsanwaltschaft prüfen.

tl