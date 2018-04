Mysteriöser Tod im Schweinestall: Kadaver werden obduziert

Erlanger Institut soll Ursache klären - Keine Hinweise auf eine Tierseuche - vor 1 Stunde

WÜRBURG - Nachdem in einem Maststall im Landkreis Würzburg mehrere Hundert tote Schweine gefunden wurden, ist die Todesursache weiter unklar. Jetzt ergreift die Polizei Maßnahmen.

Was in diesem Schweinestall im Landkreis Würzburg passierte, ist noch immer unklar. © NEWS5 / Höfig



Einige der Kadaver seien zu einer pathologischen Untersuchung an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelüberwachung in Erlangen gebracht worden, teilte das Landratsamt Würzburg am Montag mit. Zudem sollen externe Gutachter prüfen, ob ein technischer Defekt den Tod der Tiere herbeigeführt haben könnte.

Damit die Schweineställe zudem wieder gefahrlos betreten werden können, soll die wegen der vielen Kadaver verunreinigte Stallluft demnächst von Fachleuten gereinigt werden.

Der Schweinemaststall wurde nach dem Fund der toten Tiere am Freitag von der Polizei zunächst versiegelt. Zuletzt lagen keine Hinweise auf das Verenden der Schweine durch eine Tierseuche vor.

