Na endlich: Die Sonne über Franken kommt raus

Bereits am Dienstag kann es wieder zu Schneefall kommen - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Am Sonntag haben die Nürnberger die Chance auf bis zu sieben Sonnenstunden. Die kommende Woche geht jedoch nicht so heiter los. Wolken und Kälte begleiten uns weiterhin.

Es bleibt kalt: Dennoch lädt die Sonne am Wochenende zu einem Spaziergang zwischen Frost und Schnee ein. © John Linton/PA Wire/dpa



Es ist noch gut einen Monat hin, bis der Frühling offiziell starten soll. Am Sonntag scheint er nicht mehr all zu weit entfernt. In unseren Wochenendtipps dürfte es sicher einige Unternehmungen geben, die sich an diesem sonnenreichen Tag unternehmen lassen. Richtig gehört, Sonne: Laut wetter.com sogar für ganze sieben Stunden. Niederschläge sind dann auch relativ unwahrscheinlich, die Werte steigen bis an die 4 Grad-Marke.

Doch kann der Wochenstart das leichte Wetterhoch auch mitnehmen? Der Montag startet schon einmal relativ trocken, allerdings bleiben die Temperaturen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de im niedrigen, einstelligen Segment.

Am Dienstag enttäuscht dann jedoch schon wieder. Laut wetter.com bleibt es bewölkt und die Niederschlags- und Schneewahrscheinlichkeit steigt gegen Abend auf bis zu 75 Prozent. Wir dürfen maximal 2 Grad in der Spitze erwarten. Im Rest der kommenden Woche könnte sich dann jedoch immer mehr die Sonne zeigen, trotz frostigen Temperaturen.