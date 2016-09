Nach acht Monaten: ICE rollt wieder direkt nach Berlin

Bahnstrecke Bamberg-Lichtenfels ist seit Sonntagmorgen wieder in Betrieb - vor 49 Minuten

BAMBERG - Für Pendler und Reisende ist das schon fast so etwas wie ein Feiertag. Nach knapp acht Monaten Unterbrechung wegen Bauarbeiten ist die Bahnstrecke zwischen Bamberg und Lichtenfels am Sonntag wie geplant wieder in Betrieb gegangen.

Die Bahnstrecke Bamberg-Lichtenfels ist wieder in Betrieb. Der ICE-Verkehr von Nürnberg nach Berlin muss daher nicht mehr über Erfurt umgeleitet werden. Foto: dpa



Um 5 Uhr sei alles planmäßig angelaufen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Auf der Strecke war der Regional- und Fernverkehr zwischen Hallstadt und Bad Staffelstein seit 11. Januar für Züge gesperrt gewesen.

Für die ausfallenden Regionalzüge waren bis zur Öffnung der Strecke Busse im Einsatz, der ICE-Verkehr wurde über Fulda und Erfurt umgeleitet. Bei der Großbaustelle für die ICE-Strecke Nürnberg-Berlin in der Nähe von Bamberg liegt die Deutsche Bahn somit im Zeitplan.

Der Ausbau gehört zum "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8". Insgesamt misst das Projekt mehr als 500 Kilometer. Ende 2017 soll die Strecke zwischen München und Berlin dann - so das Ziel des Konzerns - in vier Stunden statt wie bisher in sechs mit dem Zug zu bewältigen sein.

