Nach bewaffneten Überfällen: Polizei sucht mit Fotos

Der Mann befindet sich nach wie vor auf der Flucht - vor 16 Minuten

SAAL AN DER SAALE - Anfang vergangener Woche hatte ein bislang Unbekannter eine Bank im unterfränkischen Saal an der Saale überfallen. Der vermutlich gleiche Täter hatte kurz darauf versucht, eine Bäckerei in Nüdlingen auszurauben. Nun fahndet die Polizei mit Bildern nach dem nach wie vor flüchtigen Täter.

Mit diesem Fahndungsbild sucht die Polizei nach dem Täter. © Polizei



Am Dienstagvormittag des 22. August betrat ein maskierter Täter laut Polizeiangaben die Sparkassenfiliale in der Hauptstraße in Saal an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Mit etwas Münzgeld als Beute flüchtete er.

Wenige Zeit später erreichte die Beamten ein Notruf aus einer Bäckereifiliale in Nüdlingen (Landkreis Bad Kissingen). Dem Sachstand nach war es dort wohl derselbe Täter, der die Angestellten bedrohte, Geld forderte und letztlich ohne Beute das Weite suchte.

Die Ermittlungen der Kripo Schweinfurt laufen seitdem auf Hochtouren. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass der Mann wohl bereits am Montagmittag für einen Vorfall in einer Bank in Bad Kissingen gesorgt hatte. Gegenüber einer Angestellten hatte er wohl zunächst von einem Überfall gesprochen, war dann aber unverrichteter Dinge wieder gegangen.

Mithilfe aufgezeichnter Kamerafotos kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden:

Mit diesen auffälligen blau-schwarzen Schuhen war der Täter unterwegs. © Polizei



- männlich, circa 175 Zentimeter groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare

- bekleidet mit Jeans, dunkler Jacke mit weißen Reißverschlüssen und auffälligen blau-schwarzen Schuhe (möglicherweise sogenannte Barfußschuhe "Leguanos")

Die Ermittler der Kripo Schweinfurt bitten um Hinweise unter Tel. 09721/202-1731 und fragen:

- Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

- Wer wurde Zeuge eines der Überfälle und hat sich noch nicht bei der Polizei gemeldet?

- Wer kann Hinweise zu möglichen Fluchtmitteln des Täters geben?

- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zu einem der Fälle machen?

