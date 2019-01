Nach Brand in Kronach: Bewohnerin erliegt ihren Verletzungen

Ärzte kämpften um das Leben der schwer verletzten 52-Jährigen - vor 47 Minuten

KRONACH - Am Sonntagnachmittag beschäftigte ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kronach die Feuerwehr. In einem völlig verqualmten Zimmer fanden die Einsatzkräfte eine schwer verletzte Frau. Trotz der schnellen Rettung verstarb die 52-Jährige vier Tage später in einer Klinik.

Um kurz nach 15.45 Uhr eilte die Feuerwehr zu dem Wohnhaus in der Stöhrstraße in Kronach, nachdem im Dachgeschoß des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte fanden in einem völlig verqualmten Zimmer die schwer verletzte 52-jährige Bewohnerin. Trotz der Bemühungen der Ärzte starb die Frau am Mittwoch in einer Klinik für Schwerbrandverletzte. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kripo Coburg dauern noch an.

