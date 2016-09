Nach dem Regen-Wochenende ist Besserung in Sicht

NÜRNBERG - Der Sommer kehrt uns zwar weiterhin den Rücken zu. Nach dem feucht-nassen Regen-Wochenende zeigt sich der Herbst aber unter der Woche ein bisschen freundlicher.

Wolkige Aussichten: Der Herbst zeigt sich, beendet aber sein kühl-nasses Regentreiben. © Daniel Bockwoldt (dpa)



Am vergangenen Wochenende bekamen wir das Septemberwetter voll zu spüren. Ein heftiger Regenguss folgte dem nächsten. Bis zu 60 Liter Wasser prasselten laut dem Wetterochs pro Quadratmeter auf die Region ein. Am heftigsten hat es dabei die Hersbrucker Schweiz erwischt. Wer da ohne einen leichten Schnupfen in die Arbeitswoche starten kann, hat wohl Glück gehabt.

Doch die Woche startet noch nicht wirklich so erfreulich: Regenschauer am Vor- und Nachmittag, Sprühregen am Abend. Das vermeldet der Wetterdienst von nordbayern.de am Montag. Der Himmel zeigt dabei kein Sonnelicht, auch die Temperaturen von 15 bis 18 Grad trösten nicht gerade über das kühle Wochenende hinweg.

Wärmer wird es laut wetter.de zwar auch am Dienstag nicht, dafür liegt die Regenwahrscheinlichkeit ab 5 Uhr morgens sage und schreibe "Null Prozent". Mit Höchstwerten um die 17 Grad und einer Sonnenzeit von immerhin 2,5 Stunden lässt sich der Tag schon ein bisschen erträglicher gestalten.

Auch der Mittwoch bietet ein ähnliches Bild, allerdings lassen die Wolken das Sonnenlicht nur für kurze Zeit über das Frankenland erstrahlen. Auf dem Wetterportal von nordbayern.de sind für Donnerstag für die drei Tageszeiten nur Sonnensymbole zu sehen. Auf warme Sommertemperaturen muss aber auch hier vergebens gewartet werden. "Heiter" mit Werten um die 14 bis 18 Grad lauten die Aussichten dort.