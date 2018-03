Nach dem Sonnen-Sonntag wird's jetzt regnerisch

Bereits am Abend können in Franken die ersten Schauer fallen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit warmen Temperaturen und insgesamt sieben Stunden Sonne sorgte Petrus für einen freundlichen Sonntag. Die neue Woche dämpft die gerade aufgekeimten Frühlingsgefühle nun wieder- es wird wechselhaft.

In den nächsten Tagen fallen immer wieder Schauer auf die langsam erwachende Frühlingslandschaft. © dpa



In den nächsten Tagen fallen immer wieder Schauer auf die langsam erwachende Frühlingslandschaft. Foto: dpa



Bereits am Sonntagabend können erste Regenwolken aufziehen, in der Nacht liegt die Regenwahrscheinlichkeit laut Wetter.de schon bei 97 Prozent. Dafür bleibt es mit etwa 9 Grad relativ warm. Auch die neue Woche startet mild, dafür aber unbeständig: Der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert für Montag jede Menge Regen, erst am Abend wird's wieder trockener. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Die Sonne hat es auch in den folgenden Tagen schwer: Der Dienstag bringt immer wieder Schauer mit sich, auch der Wind frischt auf. Der Wetterochs spricht von Böen bis zu Windstärke 8. In diesem Sinne: Regenschirm nicht vergessen - und gut festhalten.

Richtung Wochenmitte wird es dann zu allem Übel auch noch kühler, am Mittwoch liegen die Temperaturen je nach Prognose nur noch bei maximal 6 bis 9 Grad. Wer auf Sonne wartet, sollte sich aber trotzdem nicht zu sehr entmutigen lassen: Meteorologisch hat der Frühling bereits am 1. März begonnen. Dann kann es ja nur noch aufwärts gehen.