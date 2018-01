Nach dem Sturm ist vor dem Schnee: Es wird weiß

Bis Montag hält sich der leichte Schneefall über Franken - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nachdem das Sturmtief "Friederike" den Donnerstag dominierte und für Turbulenzen sorgte, beruhigt sich das Wetter zwar, jedoch bleibt es ungemütlich. Es wird kalt und verschneit.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

Packen Sie am Wochenende lieber mal einen Schirm ein! Es wird nass, weiß und kalt.

Orkan "Friederike" hat am Donnerstag in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt und war nicht nur für zahlreiche Verkehrsunfälle verantwortlich, sondern legte zeitweise auch den kompletten Bahnverkehr lahm.

Samstag beruhigt sich die Wetterlage laut wetter.com langsam wieder. Es wird jedoch kalt und verschneit. Den ganzen Tag über kann es immer wieder zu leichtem Schneefall oder Schneeregen kommen. Bei maximal 4 Grad über dem Gefrierpunkt sollten Sie sich vor Frost und möglicher Glätte auf den Straßen in Acht nehmen.

Am Sonntag zieht sich ebenjenes Wetter weiter durch das Wochenende. Laut Wetterochs wird es jedoch sogar noch ein Stück kälter bei maximal 3 Grad. Zwischenzeitlich kann es aufheitern, meist wird es im Nürnberger Land jedoch Schneien oder schneeregnen. Nur Zuhause auf der Couch sitzen muss jedoch nicht sein: Wenn sie trotz der Kälte etwas unternehmen möchten finden Sie hier unsere Veranstaltungstipps.

