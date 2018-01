Nach den Fluten folgt wechselhaftes Wetter

Von Sonne über Nebel bis hin zu Regen und Kälte ist fast alles dabei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - An manchen Orten in Franken sind die zerstörerischen Kräfte des Hochwassers vom Wochenende immer noch sichtbar. Für den Rest der Woche kann aber Entwarnung gegeben werden: Es bleibt, trotz des durchaus wechselhaften Wetters, größtenteils trocken.

Anfangs Sonne, dann bewölkter Himmel bei kalten Temperaturen und am Donnerstag sogar frostiger Nebel: Das Wetter präsentiert momentan seine unterschiedlichsten Paletten. © dpa



Anfangs Sonne, dann bewölkter Himmel bei kalten Temperaturen und am Donnerstag sogar frostiger Nebel: Das Wetter präsentiert momentan seine unterschiedlichsten Paletten. Foto: dpa



Am Dienstag kann laut Wetter.de am Vormittag mit Sonne gerechnet werden, die sich im Tagesverlauf langsam hinter eine Wolkendecke zurückzieht. Letztere sondert vielleicht noch ein paar Regentropfen ab, die Wassermassen halten sich jedoch zurück. Es bleibt kühl mit Temperaturen zwischen 6 bis 8 Grad.

Der Mittwoch startet mit ähnlichen Temperaturwerten in den Tag, doch klettern diese am Mittag weiter nach oben und erreichen fast einen zweistelligen Wert. Gepaart mit dem wolkenlosen Himmel und somit viel Sonne ist der Mittwoch ganz klar der freundlichste Tag der Woche. Erst in der Nacht zieht wieder Nebel auf, der das Wetter für Donnerstag fast auf den Kopf stellt.

Von der Sonne des Vortages ist kurz vorm Wochenende nicht mehr viel zu sehen: Den ganzen Tag über ist mit dichten Nebelfeldern zu rechnen und das Thermometer fällt zurück auf den Gefrierpunkt - unbedingt warm anziehen! Zum Glück tendiert die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls Richtung Nullpunkt, so dass man immerhin den Regenschirm nicht einpacken muss.

Für Freitag ist zwar schon ein leichter Anstieg der Temperaturen angekündigt worden, gleichzeitig jedoch ist auch mit einem erhöhten Regenrisiko zu rechnen.