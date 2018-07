Nach den schweren Unwettern: So sind die Aussichten

Am Wochenende scheint schon wieder die Sonne und es bleibt trocken

NÜRNBERG - Eine amtliche Unwetterwarnung hatte der Deutsche Wetterdienst heraus gegeben und in vielen Teilen Frankens waren Überschwemmungen die Folge. Das Wochenende verspricht nun aber wieder Sonne und trockene Tage.

In Heroldsbach überfluteten die Straßen aufgrund der starken Regengüsse. In den kommenden Tagen sieht das Wetter aber wieder freundlicher aus. © NEWS5 / Merzbach



Nach den schweren Unwettern am Donnerstag in Franken zeigen sich die Prognosen nun schon wieder freundlicher. Zwar ist laut dem Wetterdienst von nordbayern.de am Freitag ebenfalls noch vereinzelt mit Regenschauern zu rechnen, allerdings beruhigt sich dies gegen Abend hin. Das Thermometer klettert auf maximal 24 Grad. Damit war's das aber zunächst mit dem schlechten Wetter, denn zum Wochenende hin übernimmt wieder die Sonne. Wer noch nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß, der kann sich von unseren Wochendtipps inspierieren lassen.

Bilderstrecke zum Thema Waldstock, Entencup & Südstadtfest: Die Wochenendtipps Nach dem fulminanten vergangenen Wochenende hält auch das kommende jede Menge Events bereit. Im Annapark trifft sich die gesamte Nürnberger Südstadt. Latin Lovers können dagegen Samstag wie Sonntag zu ihren Lieblingssounds schwoofen. In Pegnitz geht derweil das 25. Waldstock Open Air über die Bühne.



Die Regenwolken verschwinden in der Nacht zum Samstag komplett vom Radar und am Tag selbst wird es wieder durchgehend sonnig, verspricht wetter.de. Bei durchschnittlich 28 Grad kann man den feuchten Vortag dann schnell wieder vergessen. Zumal sich die Sonne auch satte 13,5 Stunden blicken lässt. Bestes Badewetter also am Wochenende!

Einen Überblick über Freibäder und Badeseen in der Region finden Sie in dieser Karte:

Am Sonntag klingt die Woche genauso sommerlich aus, wie sie am Montag beginnt. Die Werte pendeln sich zwischen 24 und 28 Grad ein. Außerdem bleibt es voraussichtlich regenfrei.

Ein Hinweis an die Bevölkerung: Die Behörden in Bayern warnen aufgrund der langanhaltenden Hitze und Trockenheit vor erhöhter Brandgefahr!