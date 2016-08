Nach der Hitze: Knallts am Montag in Franken gewaltig?

Genießt die freien Tage: Nächste Woche lauern schon Unwetter - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Hoch "Gerd" leistet ganze Arbeit: Über 30 Grad und Sonne pur sind auch am Sonntag angesagt. Egal, was geplant ist, das Wetter sollte nicht im Wege stehen. Nun heißt es carpe diem, denn Montag soll es schon wieder anders aussehen.

Schwimmbad geht immer - bei dieser Hitze gilt das im besonderen Sinne. Foto: dpa



Der Wetterdienst von nordbayern.de und andere sind sich einig: Es bleibt trocken und strahlend sonnig. Höchswerte von bis zu 34 Grad garantieren zur schönsten Wochenzeit bestes Erholungswetter.

Der Sonntag rundet das perfekte Sommerwochenende ab, die Hitzewelle hat Franken voll erreicht. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de kann das Thermometer auf sonnenreiche 33 Grad steigen.

Wem die Temperaturen ein wenig zu viel sind, der kann ohne schlechtes Gewissen die Mittagshitze meiden. Denn abends bleibt das Wetter angenehm warm und erst spät in der Nacht kühlt es auf 16 Grad ab. Wie wäre es also mit einer abendlichen Runde Autoscooter auf dem Nürnberger Herbstvolksfest?

Der absolute Hitzerekord aus dem August letzten Jahres von 38,8 Grad wird in diesem Jahr allerdings wohl nicht mehr überschritten, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Der meteorologische Sommer endet am 31. August und damit gehen die hitzigen Tage wohl auch zu Ende, so die Experten. Bereits der Montag bringt nach Angaben der Meteorologen schwere Gewitter, vereinzelt sogar Sturmböen, Starkregen oder Hagel, wie wetter.de meldet.

Konkret heißt das für die Region um Nürnberg: Eine Kaltfront lässt auch hier die Temperaturen wieder sinken. Die Höchstwerte liegen hier zwar bei immerhin noch 26 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de meldet. Allerdings ist insbesondere in den Abendstunden mit Regenschauern zu rechnen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt in etwa 60 Prozent.

Nach einem voraussichtlich niederschlagsreichen Montag macht uns der Wetterochs aber bereits wieder Hoffnung: "Ein neues Hoch bringt in der nächsten Woche von Dienstag bis Donnerstag sonniges und trockenes Wetter. Die Höchsttemperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad", schreibt der fränkische Wetterguru.

Für alle diejenigen, die den Rest des Augusts in der Heimat verbringen, hier haben wir unsere Wochenendtipps aus der Redaktion:

