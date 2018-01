Nach der stürmischen Woche wird es weiß

Erst am Sonntag verziehen sich die letzten Ausläufer von "Friederike" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nachdem das Sturmtief "Friederike" den Donnerstag dominierte und für Turbulenzen sorgte, beruhigt sich das Wetter am Wochenende ein wenig. Warm anziehen sollte sich aber trotzdem jeder, denn es kühlt spürbar ab.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

Das Wochenende bringt neue Schneeschauer mit sich, dazu erwarten uns Temperaturen um den Gefrierpunkt. © Paul Zinken/dpa



Orkan "Friederike" hat am Donnerstag in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt und war nicht nur für zahlreiche Verkehrsunfälle verantwortlich, sondern legte zeitweise auch den kompletten Bahnverkehr lahm. Am Freitag hat sich das Wetter aber langsam wieder beruhigt, weswegen den Plänen fürs Wochenende nichts im Wege steht.

Für den Samstag sagt wetter.com Schneeregen voraus, welcher schon im Laufe der Woche immer wieder vom Himmel kam. Tagsüber ist allerdings noch mit Regen zu rechnen, im Verlaufe des Abends geht dieser bei Temperaturen um die null Grad dann in Schneeregen über. Autofahrer sollten aufgrund akuter Glättegefahr besonders vorsichtig fahren.

Am Sonntag wird es sogar noch ein bisschen kälter und das Thermometer rutscht auf -1 bis -2 Grad. Wer schon morgens in der Frühe unterwegs ist, sollte sich über leichte Schneefälle also nicht wundern. Gegen Mittag lockert sich die Wolkendecke bei schwachem Südostwind etwas auf, zum Abend hin läutet ein freier Nachthimmel die neue Woche ein.

Der Montag treibt das Winterwetter aller Voraussicht nach weiter voran und sorgt bis in die Abendstunden hin für neuen Schneefall. Es bleibt mit Temperaturen um die -1 Grad konstant kalt.