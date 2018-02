Nach Disko-Schlägerei in Lichtenfels: Tatwaffe gesucht

LICHTENFELS - Bei einer Schlägerei in einer Diskothek im oberfränkischen Lichtenfels wurde in der Nacht auf den 4. Februar ein Jugendlicher schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach der in einem Auspuff gesteckten Tatwaffe.

Der 19-Jährige soll gegen 1.30 Uhr mit einem Glas auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben. Als sich das Handgemenge anschließend vor die Türen der Discothek verlagerte, wurde daraus laut Polizei schnell ein unübersichtliches Handgemenge, bei dem der 19-Jährige eine tiefe Schnittverletzung am Bauch erlitt und ins Krankenhaus gwbracht werden musste. Der 41-Jährige wurde festgenommen, von der Tatwaffe fehlt aber jede Spur.

Nun hat die Polizei anhand ihrer Ermittlungen festgestellt, dass der Täter das Messer kurz nach der Tat in den Auspuff eines vor der Disco geparkten Autos versteckt hat. Die Ermittler bitten jetzt die Bevölkerung darum, ihre Fahrzeuge dementsprechend zu überprüfen.

Wer entsprechende Auffälligkeiten festellen konnte, möge sich bitte schnell bei der Polizei unter der Nummer 09561/645-0 zu melden.

