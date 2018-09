Nach Facebook-Like: Polizei ermittelt gegen Münchner

MÜNCHEN - Der Bericht der Süddeutschen Zeitung scheint unglaublich: Weil ein Münchner einen Artikel des Satiremagazins "Der Postillon" likte, wurde ein Ermittlungsverfahrugen gegen ihn eingeleitet.

Weil er einen Beitrag likte und einen weiteren teilte, wurde gegen einen Münchner ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. © Oliver Berg/dpa



Unter der Schlagzeile "'Du machst mir nichts als Ärger' - Björn Höcke dreht Hitlerfoto um" postete das Satiremagazin Der Postillon im März 2017 einen Artikel auf Facebook. Auf dem Foto ist der AfD-Politiker zu sehen, der traurig ein gerahmtes Portrait Hitlers wegdreht. Das dies mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, ist eigentlich selbstverständlich. Bayrische Ermittler scheinen das anders zu sehen: Für Johannes König aus München hatte der Like, den er dem Posting hinterließ, Folgen.

Zu seinem Like kam auch noch ein geteilter Beitrag, weshalb die Ermittler ebenfalls auf König aufmerksam wurden: Im Februar hatte der Bayrische Rundfunk einen Artikel gepostet, dessen Foto die Fahne der YPG zeigt. Die Gruppe ist ein bewaffneter Ableger der PKK.

Die Fahne zu zeigen ist Medien gestattet, zu Propaganda-Zwecken darf ihr Abbild allerdings nicht veröffentlicht werden. Münchner Polizisten begannen gegen den 27-Jährigen zu ermitteln.König hatte das öffentlich gemacht und wollte eine Ermittlungsakte einsehen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete über den ganzen Fall.

"Ich dachte, es kann eigentlich nicht absurder kommen", sagt der junge Mann, der derzeit an der Musikhochschule seinen Master macht. "Und dann das!" Ein Ermittlungsverfahren wegen einer angeblich rechts motivierten Straftat, so zitiert ihn die Süddeutsche Zeitung. Die Polizei ist weiter an dem Fall dran - die Ermittlungen gegen den jungen Mann gehen laut der Zeitung aus München tatsächlich weiter.

