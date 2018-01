Nach Fast-Rekord: Windsheimer Therme will wachsen

BAD WINDSHEIM - Mit 442.849 Besuchern ist die Franken-Therme im vergangenen Jahr knapp am Rekordergebnis von 2016 vorbeigeschrammt. Wachsen will man in Windsheim trotzdem - und hat dabei konkrete Pläne.

Schweben wie im Roten Meer: Die Franken-Therme in Bad Windsheim wirbt mit einem einmaligen Salzsee. © Heckel, Franken-Therme



Fairerweise muss man sagen: Das Rekordjahr 2016 war zugleich auch das Jubiläumsjahr zum zehnjährigen Bestehen der Franken-Therme. Es gab also etliche Sonderveranstaltungen, die zusätzlich Leute in die Therme lockten. Deshalb kamen insgesamt 457.045 Menschen in den Badetempel. Dieses Jahr wurde dieser Besucherrekord immerhin nur ganz knapp verpasst - 442.849 Gäste zog es in das Schwimmbad.

Langfristig werden mehr als 500 000 Besucher pro Jahr angestrebt. Dafür werden nun auch weitere Umkleideräume gebaut. Bei der Erweiterung wird darüber hinaus ein weiteres Solebecken installiert. Besonders wegen dieser Salzbecken ist das Bad beliebt.

Besucher kommen wegen dieses Alleinstellungsmerkmals aus dem Umkreis von mehr als hundert Kilometern eigens nach Bad Windsheim. Mit dem Ausbau wollen die Betreiber Beschwerden vermeiden; denn an den Wochenenden ist das Bad oft "rappelvoll".

Allerdings macht das große Salzbecken derzeit Probleme. In den Holzbalken des Dachs waren kleine Risse aufgefallen, die nun durch eine spezielle Klebetechnik und den Austausch einzelner Bauteile beseitigt werden sollen.

