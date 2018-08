Nach Genua: SPD warnt vor maroden Brücken in Bayern

Vorwurf an die CSU: Staatsregierung tut zu wenig gegen den Verfall - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Nach dem Einsturz einer Brücke im italienischen Genua mit Dutzenden Toten hat die SPD im bayerischen Landtag mehr Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen gefordert. Denn eine der marodesten Brücken steht mitten in Bayern.

Die rund 170 Jahre alte König-Ludwig-Brücke in Kempten in Bayern wurde umfassend saniert und in diesem Sommer wieder zusammengesetzt. Doch nicht alle Brücken sind in so einem guten Zustand. © dpa/ Karl-Josef Hildenbrand



Die rund 170 Jahre alte König-Ludwig-Brücke in Kempten in Bayern wurde umfassend saniert und in diesem Sommer wieder zusammengesetzt. Doch nicht alle Brücken sind in so einem guten Zustand. Foto: dpa/ Karl-Josef Hildenbrand



"Der Staat muss sich darum kümmern, dass die Brücken sicher und tragfähig bleiben. Doch leider schaut die CSU-Staatsregierung dem Verfall nur zu", erklärte der Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstag war in Genua in Italien eine Brücke eingestürzt. Mindestens 42 Menschen starben bei dem Unglück. Nur 37 Prozent des im Budget des Freistaats vorgesehenen Geldes sei zwischen 2013 und 2017 für Brückenreparaturen ausgegeben worden. Derzeit seien 1407 von 5417 Staatsbrücken sanierungsbedürftig. Das hatte eine SPD-Anfrage an die Staatsregierung im Juni ergeben.

Der Antwort zufolge ist die Zahl der maroden Brücken in den vergangenen drei Jahren um neun Prozent gestiegen. Aus Sicht des bayerischen Bauministeriums sind die Brücken in keinem sehr schlechten Zustand. "Wir gehen durchschnittlich davon aus, dass eine Brücke 70 bis 80 Jahre hält. Unsere Brücken werden regelmäßig getestet", sagte der Referatsleiter für Brücken und Tunnelbau, Karl Goy, dem Radiosender Antenne Bayern. Alle sechs Jahre gebe es eine Hauptprüfung. Das Ministerium wisse, in welchem Zustand die Brücken im Freistaat seien. Unter den zehn marodesten Brücken in Deutschland ist auch eine aus Bayern. Der Zustand des Bauwerks, das in Ismaning (Landkreis München) über die Isar führt, wird von der Bundesanstalt für Straßenwesen mit der Note 4,0 als ungenügend bewertet.

Bilderstrecke zum Thema Autobahnbrücke in Trümmern: Erschreckende Bilder aus Genua Das Unglück in Genua erschüttert die Menschen: Die Autobahnbrücke brach am Dienstag in sich zusammen und riss dabei mehrere Fahrzeuge in die Tiefe. Aktuell haben mindestens 42 Menschen durch den Einsturz ihr Leben verloren, etliche sind verletzt. Die Betroffenheit ist nicht nur in Italien groß.



dpa