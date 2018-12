Nach harmlosem Auffahrunfall folgten vier Anzeigen

COBURG - Ein 24-Jähriger hat sich bei Rödental am Samstagabend großen Ärger mit der Polizei eingehandelt: Nachdem der Mann am Samstagabend zunächst mit seinem Auto in den Kofferraum eines vorausfahrenden Wagens prallte, alarmierte er die Beamten. Der simple Auffahrunfall entpuppte sich jedoch als vierfache Straftat.

Vier Anzeigen und ein Auffahrunfall: Der 24-Jährige aus Niedersachsen wollte mit seinem Ford von Mönchröden kommend auf die B4 auffahren und war auf den vorausfahrenden VW einer jungen Coburgerin geprallt. Hierbei entstand ein Sachschaden über 2000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der junge Mann alarmierte daraufhin selbst die Polizei, die daraufhin feststellen musste, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss stand: Ein Test ergab 1,6 Promille. Weiterhin musste der Mann einräumen, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits vor längerer Zeit entzogen worden war.

Dem nicht genug, befanden sich am benutzten Auto des Verkehrssünders auch noch Kennzeichen, die als gestohlen gemeldet sind und demzufolge unberechtigt am Fahrzeug angebracht waren.

Daraufhin brachten die Polizisten den 24-Jährigen zur Blutentnahme auf die Wache. Hier wehrte er sich jedoch gegen die Maßnahmen, schlug um sich und verletzte mehrere Beamte leicht, wie die Polizei weiter mitteilte. Nachdem er sich beruhigt hatte, kam der Mann aus Niedersachsen in die Psychiatrie. Er muss nun mit mindestens vier Anzeigen rechnen: Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Urkundenfälschung.

