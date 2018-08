Nach Hitzegewittern: Sonne gibt wieder Vollgas

Am Samstag hatte Starkregen mancherorts für Überschwemmungen gesorgt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Sonne strahlt weiterhin mit ungeminderter Kraft vom Himmel, die Schwimmbäder verzeichnen einen Besucherrekord. Nach den vereinzelten Hitzegewittern am Samstag wird es am Sonntag wieder heiß. Alle Informationen zur Hitzewelle in Franken gibt's in unserem Live-Blog!