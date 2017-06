Nach Kollision: Radlerin stirbt, Biker schwer verletzt

76-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen - Ehemann war vor Ort - vor 54 Minuten

SAAL A. D. DONAU - In Saal an der Donau, im Landkreis Kelheim war eine 76-Jährige an Fronleichnam zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Rad unterwegs. Als sie eine Straße überqueren wollte und einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah, kam es zum tödlichen Zusammenstoß.

Laut Angaben der Polizeiinspektion Kelheim war die 76-Jährige gegen 12 Uhr am Donnerstag nahe der Reißinger Kreuzung mit dem Fahrrad unterwegs. Mit dabei war auch ihr Ehemann. Von einem geteerten Feldweg aus wollte die Frau die Staatsstraße überqueren, doch dabei übersah sie den Motorradfahrer, der in Richtung Buchhofen fuhr.

Auf der Straße kollidierten Rad und Motorrad heftig. Die Seniorin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 21-Jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten an, der junge Motorradfahrer sei jedoch vorfahrtsberechtigt gewesen. Bis etwa 16 Uhr blieb die Staatsstraße komplett gesperrt.

