Nach Messerstich: Polizei fahndet nach 42-Jährigem

Hashem Nassan soll 23-jährigen Landsmann schwer verletzt haben - vor 7 Minuten

ASCHAFFENBURG - Hashem Nassan soll in der Nacht zum Freitag einen 23-Jährigen in Aschaffenburg schwer verletzt haben. Nun fahndet die Polizei nach dem 42-jährigen Syrer und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem 42-jährigem Hashem Nassan wird gefahndet. Er soll einen 23-Jährigen schwer verletzt haben. © Polizei Aschaffenburg



Nach dem 42-jährigem Hashem Nassan wird gefahndet. Er soll einen 23-Jährigen schwer verletzt haben. Foto: Polizei Aschaffenburg



In der Nacht zum Freitag, gegen 1.40 Uhr, erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein Notruf aus der Straße "Am Floßhafen". Anwohner waren auf den schwer verletzten 23-jährigen Mann aufmerksam geworden. Der Syrer wurde nach seiner Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert.

Ersten Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg zufolge hatte er sich in der Nacht mit dem 42-jährigen Hashem Nassan getroffen. Wie erste Ermittlungen ergaben, soll dieser ihn gegen 1.40 Uhr mit einer Stichwaffe im Halsbereich schwer verletzt haben. Wie es zu der Tat kam, wird derzeit noch ermittelt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich noch am Einsatzort Hinweise darauf, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den 42-jährigen Hashem Nassan handelt. Dieser war vom Tatort geflüchtet. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief ergebnislos.



Auf Antrag der Aschaffenburger Staatsanwaltschaft hat der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl gegen den 42-Jährigen erlassen und die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei bitte um Hinweise:

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat Hashem Nassan seit Donnerstagabend gesehen?

Wer wurde Zeuge der Tat im Bereich des Floßhafens oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen im Laufe der Nacht dort gemacht?



Er wird wie folgt beschrieben:

Rund 1,80 Meter groß, kräftige Figur, dunkelbraune Haare, Geheimratsecken. Zur Kleidung ist nichts bekannt.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer: 0 60 21 / 8 57 -1732.

vb