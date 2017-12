Nach Paketbombe: DHL-Mitarbeiter sind sensibilisiert

NÜRNBERG - Nach dem Bombenfund Potsdam sind auch die Post- und Paketdienste in der Region sensibilisiert. Trotzdem herrscht bei den Mitarbeitern des von einem Erpressungsversuch betroffenen Logistikkonzerns DHL relative Gelassenheit.

Die Mitarbeiter von Paketdiensten in der Metropolregion sind derzeit besonders aufmerksam. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild



"Die Belegschaft geht besonnen mit dieser Situation um", weiß Anton Hirtreiter, der zuständige Gewerkschaftssekretär von ver.di, aus Gesprächen mit DHL-Betriebsräten aus der Metropolregion Nürnberg. Die Konzernspitze wiederum verweist auf die aktuellen Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden, nach denen die Annahme von Paketen nach wie vor ungefährlich ist.

"Grundsätzlich ist auch nach Auskunft der Polizei festzustellen, dass Pakete nur dann eine Bedrohung darstellen können, wenn sie aktiv geöffnet werden", betont Erwin Nier von der Deutsche Post DHL Group. Seinen Kunden empfiehlt der Paketdienst deshalb, vorerst nur Sendungen von bekannten Absendern anzunehmen oder Sendungen, die man selbst bestellt hat.

Die Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen des Täters oder der Täter für möglich, und einen Tag nach der Aufregung um zwei verdächtige Pakete in Nürnberg und in Fürth gab es einen Fehlalarm in Brandenburg. Einer Mitarbeiterin der Bußgeldstelle in Gransee kam ein an ihre Dienststelle gesandtes Päckchen verdächtig vor, weshalb die Polizei verständigt und das Gebäude geräumt wurde. Tatsächlich handelte es sich um ein Geschenk. In dem Paket fanden sich ein Stollen, eine Flasche Wein und ein Dankschreiben.

