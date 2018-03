Nach Raubüberfall: Polizei veröffentlicht neue Fahndungsfotos

Täter hatten Anfang März ein Juweliergeschäft in Aschaffenburg ausgeraubt - vor 2 Stunden

ASCHAFFENBURG - Nach dem Überfall auf einen Schmuckhändler in der Aschaffenburger Innenstadt sucht die Polizei mit neuen Fahndungsbildern nach fünf Verdächtigen. Die Männer hatten bei ihrem Raubzug Anfang März Waren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet.

Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß und per Fahrrad und stiegen dann möglicherweise auf einen Fluchtwagen um. © Polizei



Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß und per Fahrrad und stiegen dann möglicherweise auf einen Fluchtwagen um. Foto: Polizei



Nach dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Fußgängerzone sucht die Kripo Aschaffenburg weiterhin nach den Tätern. Fünf Männer hatten am Vormittag des 12. März das Juweliergeschäft in der Herstallstraße überfallen. Die Täter bedrohten die Angestellten, versprühten Reizgas und raubten Schmuck im Wert von einigen Hunderttausend Euro aus den Auslagen. Eine Mitarbeiterin wurde bei dem Raubüberfall leicht verletzt.

Die Männer erbeuteten bei ihrem Überfall wertvollen Schmuck. © Polizei



Die Täter türmten zunächst zu Fuß mit ihrer Beute, nach aktuellem Ermittlungsstand von der Herstallstraße aus über die Badergasse, Sandgasse und Erbsengasse, dann über die Wermbachstraße und weiter in Richtung Altstadtfriedhof. Ihr Fluchtweg führte dann hinunter ins Fischerviertel bis auf den Mainradweg entlang bis zum Perth Inch, einem Areal an der Uferpromenade. Zumindest einen Teil des Fluchtweges legten die Täter mit Fahrrädern zurück.

Nach der Auswertung des vorliegenden Bildmaterials wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein richterlicher Beschluss für eine neue Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Wer eine Person aus den Fotos wiedererkennt oder nähere Hinweise zu den Tätern, zum Fluchtweg oder zu einem Fluchtwagen machen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.