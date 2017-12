Nach dem heftigen Schneefall am Freitagnachmittag, herrschte auf vielen Straßen Bayerns Chaos. Besonders im Landkreis Hof hatten die Autofahrer mit Blitzeis zu kämpfen. Sogar ein Winterdienst kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den Gegenverkehr. Doch auch in Ansbach ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B13. © NEWS5