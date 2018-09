Am frühen Samstagmorgen loderten die Flammen in einer Raffinerie nahe Ingolstadt lichterloh, nachdem es in einem Werk der Firma Bayernoil zu einer schweren Explosion gekommen war. Eine dichte Rauchwolke schlängelte sich in den Himmel, der Brand war kilometerweit zu sehen. Anwohner sprachen von einer heftigen Detonation. Nach ersten Angaben der Polizei wurden insgesamt acht Menschen verletzt. © NEWS5 / Pieknik