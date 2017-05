Bei Temperaturen über 32 Grad haben die Menschen im Frankenland am Montagnachmittag noch kräftig geschwitzt. Doch schon in der Nacht, kam was zu erwarten war: Teilweise im Sekundentakt zuckten die Blitze in und um Würzburg über den Horizont. Immer wieder wurde das fränkische Weinland in ein gleißend-unheimliches Licht verwandelt. © NEWS5