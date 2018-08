Nach Spaziergang vermisst: Polizei sucht nach 82-Jährigem

Friedrich Pfaffenrot aus Schweinfurt wurde am Samstag zuletzt gesehen - vor 35 Minuten

SCHWEINFURT - Seit Samstagmittag gilt der 82 Jahre alte Friedrich Pfaffenrot als vermisst. Der Senior aus Schweinfurt kam nicht mehr von einem Spaziergang zurück. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Der 82-jährige Friedrich Pfaffenrot gilt seit Samstag als vermisst. © Polizei



Friedrich Pfaffenrot hat am Samstag, gegen 11.30 Uhr, die Wohnung in der Niederwerrner Straße verlassen. Der 82-Jährige wollte spazieren gehen und kam nicht mehr zurück. Seine Ehefrau hat den in Schweinfurt lebenden Mann am Samstag als vermisst gemeldet.

Die Suchmaßnahmen mit Personensuchhund und Hubschrauber samt Wärmebildkamera waren bislang ohne Ergebnis. Da weitere Anlaufadressen und mögliche Aufenthaltsorte des Seniors unklar sind, sucht die Polizei nun mithilfe einer Personenbeschreibung nach dem Mann.

Friedrich Pfaffenrot spricht nur schlecht Deutsch und hatte kein Bargeld bei sich. Er ist mit einem Gehstock unterwegs und nicht gut zu Fuß. Optisch wird der 82-Jährige so beschrieben:

Er ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Der Vermisste hat eine Glatze mit leichtem grauen Haarkreis und war mit einer dunkelblauen Sporthose, einem grünen T-Shirt, einer beigen Weste sowie einer grauen Basketball-Cap bekleidet. Mutmaßlich trägt er auch eine große Sonnenbrille.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, soll sich mit der Schweinfurter Polizei unter der 09721/202-2200 in Verbindung setzen.

