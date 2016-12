Nach Streit: Frau von Regionalbahn erfasst

BAD STAFFELSTEIN - Am Mittwochabend ist einer Fußgängerin in Bad Staffelstein ihre Unachtsamkeit zum Verhängnis geworden: Als sie auf die Bahngleise lief, erfasste sie eine Regionalbahn. Die Frau wurde schwer verletzt, die Bahnstrecke war gesperrt.

Durch eine Unachtsamkeit ist am Mittwochabend eine Fußgängerin von einer Regionalbahn in Bad Staffelstein erfasst worden und wurde schwer verletzt. Die Strecke war für zwei Stunden gesperrt. Foto: NEWS5 / Merzbach



Nach einem Streit lief die 50-jährige Frau in Bad Staffelstein davon - und an der Kreuzung Auwaldstraße und Unterer Grasiger Weg auf die Bahngleise. In diesem Moment fuhr nach Polizeiangaben ein Regionalzug auf der Strecke Bamberg-Lichtenfels und erfasste die Frau.

Diese wurde bei dem Zusammenstoß mit der Regionalbahn schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Die Deutsche Bahn richtete noch am Abend zwischen Bad Staffelstein und Zapfendorf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Insgesamt war der Streckenabschnitt für ungefähr zwei Stunden komplett gesperrt.

