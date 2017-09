Nach Streit mit Vermieter: Polizei findet Cannabispflanzen

BAD BOCKLET/STEINACH - Bei einem Streit im unterfränkischen Bad Bocklet am Samstagmittag bedrohte ein 38-Jähriger seinen Vermieter mit einer Schreckschusspistole. Doch später machte die Polizei in der Wohnung des Bedrohers noch einen weiteren interessanten Fund.

Auseinandersetzung im Markt Bad Bocklet an der Fränkischen Saale: Laut der Polizei gerieten ein 38-Jähriger und sein 48-jähriger Vermieter im Ortsteil Steinach am Samstag gegen 13 Uhr in einen Streit. Nach kurzer Zeit bedrohte der Mieter den 48-Jährigen sogar mit einer Schreckschusspistole. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 38-Jährige jedoch kooperativ und händigte den Beamten die Schreckschusspistole aus. Auch weitere Waffen übergab er den Polizisten.

Im Rahmen der Untersuchungen entdeckten die Beamten dann Rauschgiftutensilien und nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden die Beamten erneut fündig: Insgesamt stellten sie 41 verschieden große Cannabispflanzen in Aufzucht sicher.

Gegen den 38-Jährigen laufen nun Strafverfahren wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz sowie wegen Bedrohung.

