Nach trübem Freitag: Wochenende bringt Sonne

Dichte Wolken und Regen am Freitag - Sonnenschein am Samstag und Sonntag

NÜRNBERG - Am Freitag wird es düster - Wolken ziehen auf und auch Regen ist nicht auszuschließen. Am Wochenende wird es dann bei Temperaturen von bis zu 25 Grad schön spätsommerlich warm. Und in der neuen Woche kehrt der Sommer noch einmal mit voller Kraft zurück.