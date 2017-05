Nach Unfall auf A70: Ehemann stellt sich

Flüchtiger Unfallfahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs - vor 1 Stunde

OBERHAID - Der Autofahrer, der nach einem Unfall auf der Autobahn 70 am Sonntagabend seine schwer verletzte Ehefrau im Wagen zurückgelassen hatte und in den angrenzenden Wald geflüchtet war, stellte sich am frühen Montagnachmittag bei der Verkehrspolizei Bamberg.

Die Feuerwehr musste den Pkw aufschneiden, um die verletzte Beifahrerin aus dem Wrack zu befreien. © NEWS5 / Merzbach



Um kurz nach 19 Uhr geriet der Wagen am Sonntagabend laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Eltmann und Viereth-Trunstadt bei Oberhaid ins Schleudern und rutschte über die nasse Straße nach rechts in das Bankett ab. Dort überschlug sich der Pkw, bevor er schließlich schwer beschädigt liegen blieb. Die Fahrer nachkommender Fahrzeuge hielten sofort an und kümmerten sich um die Insassen des verunglückten Autos. Sie halfen dem Fahrer aus dem Pkw, die Ehefrau auf dem Beifahrersitz allerdings war so stark eingeklemmt, dass sich die Ersthelfer vom Auto entfernten, um den Notruf absetzten.

Als sie wieder zum Unfallwagen zurückkamen, staunten sie nicht schlecht, denn der Fahrer hatte sich vom Unfallort entfernt und war im angrenzenden Waldstück verschwunden. Die alamierte Polizei suchte umgehend nach dem Mann. Ein in der Nähe platzierter Hubschrauber unterstüzte die Suche aus der Luft. Die Einsatzkräfte mussten die Suche jedoch erfolglos abrechen. In der Zwischenzeit befreite die Feuerwehr die verletzte Beifahrerin, mit schweren Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Vom flüchtenden Unfallfahrer fehlte zunächst jede Spur. Am frühen Montagnachmittag stellte sich der Ehemann dann bei der Verkehrspolizei Bamberg. In der anschließenden Vernehmung gab er zu, aktuell keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Warum er seine Frau am Unfallort zurückgelassen hatte, ist gegenwärtig noch ungeklärt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach seiner Vernehmung entlassen.

Dieser Artikel wurde am Montag um 16.30 Uhr aktualisiert

