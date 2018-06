Nach Unfall bei Coburg: Auto rutscht 30 Meter in die Tiefe

Selbst für die Autobahnpolizei war das "kein alltäglicher Anblick" - vor 1 Stunde

EBERSDORF - Einen gewaltigen Schutzengel hatten zwei Verkehrsteilnehmer aus Thüringen: Ihr Fahrzeug kam von der Autobahn ab - und rutschte 30 Meter in die Tiefe! Es hat aber einen Grund, warum die Beiden dabei glimpflich davon kamen.

Wäre der Unfall nachts passiert, hätte man das Auto unten im Wald vielleicht nicht rechtzeitig entdeckt. © NEWS5 / Merzbach



Da staunten selbst die Beamten der Autobahnpolizei nicht schlecht: Auf der A73 in Fahrtrichtung Nürnberg kam es am Freitag zunächst zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Thüringer kam dabei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und durchbrach die rechte Leitplanke. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Ebersdorf rutschte der Wagen anschließend die Böschung neben der Autobahn in die Tiefe - und zwar ganze 30 Meter!

"Selbst wir von der Autobahnpolizei erleben so etwas nicht alltäglich", berichtete Maik Schrapel von der Autobahnpolizei Coburg. Nach der Rutschpartie blieb der Wagen unten im Wald liegen, der Motorblock wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug herausgerissen und weitere 30 Meter weit geschleudert. Weil aufgrund des sommerlichen Klimas der Waldboden ausgedörrt war, kam es sogar zu einem kleinen Brand.

Andere Autofahrer halfen

Glücklicherweise wurde der Unfall von anderen Autofahrern beobachtet, die die Rettungskräfte alarmierten und bis diese eintrafen erste Hilfe leisteten. Dafür bahnten sie sich einen Weg durch das dichte Dickicht hinab zum Unfallfahrzeug. Neben dem 54-jährigen Fahrer befand sich noch seine 58-jährige Beifahrerin im Wagen. Beide Fahrzeuginsassen konnten mit Hilfe der Ersthelfer das Auto verlassen. Sie wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

"Wir können von Glück reden, dass der Unfall von anderen beobachtet wurde. Man möchte gar nicht daran denken wie das enden kann, wenn so etwas nachts passiert", so Schrapel. Denn, das weiß der Autobahnpolizist, wenn niemand weiß, was passiert ist, ist es reiner Zufall, dass das Fahrzeug hier unten entdeckt wird."

Die Feuerwehr konnte den kleinen Brand schnell löschen. Ein Spezialunternehmen hatte am Freitag die Bergungsarbeiten insoweit unterstützen müssen, dass Arbeiter eine Schneise in den Wald schlugen. Das Autowrack war weder von der Autobahn her, noch durch das dichte Dickicht zugänglich. Der Schaden beläuft sich wohl auf circa 20.000 Euro.

