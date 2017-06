Nach Unfall bei Großeibstadt: 58-Jährige stirbt ebenfalls

Zwei Autos waren auf der B279 frontal zusammengeprallt - vor 1 Stunde

GROSSEIBSTADT - Am Dienstagabend vor einer Woche waren im Landkreis Rhön-Grabfeld zwei Autos frontal zusammengestoßen. Während ein 31-Jähriger bereits an der Unfallstelle verstorben war, hatte eine BMW-Fahrerin schwere Verletzungen erlitten. Im Anschluss kämpften die Ärzte um ihr Leben. Vergeblich, wie nun bekannt wurde.

Nach dem frontalen Zusammenstoß bei Großeibstadt starb neben dem Fahrer des Peugeot nun auch die BMW-Fahrerin. © NEWS5 / Merzbach



Nach dem frontalen Zusammenstoß bei Großeibstadt starb neben dem Fahrer des Peugeot nun auch die BMW-Fahrerin. Foto: NEWS5 / Merzbach



Laut Polizeiangaben erhielten die Beamten in der Nach zum Samstag die Nachricht, dass die 58-Jährige drei Tage nach dem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen erlag.

Am vergangenen Dienstag war die Frau auf der Bundesstraße 279 frontal mit einem Peugeot zusammengeprallt. Dessen 31-jähriger Fahrer war aus nach wie vor ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wo es zur fatalen Kollision kam. Direkt nach dem Unfall war die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus gebracht worden.

Bilderstrecke zum Thema Ein Toter und eine Schwerverletzte bei Großeibstadt Am frühen Dienstagabend kam es auf der B279 in Richtung Großeibstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Frau wurde schwer verletzt, ein Mann verstarb noch am Unfallort.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.