Nach Unfall: Pferde legen A9 in Richtung Nürnberg lahm

Mehrere Tiere schwerverletzt - Autobahn für über eine Stunde gesperrt - vor 22 Minuten

LENTING - Ein Autofahrer prallte in der Nacht zum Samstag, gegen 01.45 Uhr, auf der A9 beim Überholen gegen einen Pferdeanhänger. Die Tiere liefen teilweise schwerverletzt auf die Fahrbahn.

Ein 32-Jähriger fuhr in der Nacht zu Samstag auf der A9 in Richtung Nürnberg. Im Wagen befanden sich laut Polizeiinformation acht Hunde und eine Katze, die er wohl für eine Tierschutzorganisation in seinem Van transportierte. Auf Höhe der Lenting, bei Ingolstadt, wollte er eine 39-Jährige Autofahrerin überholen. Diese war ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs und hatte in ihrem Anhänger drei Pferde geladen.

Beim Überholen geriet der Mann ins Schleudern und prallte gegen den Anhänger. Die Fahrerin prallte in die Mittelleitplanke, der Anhänger kippte in der Böschung um. Die drei verletzen Pferde liefen verschreckt und panisch auf die Autobahn. Ein Pferd wurde durch einen Ersthelfer festgehalten, die anderen konnten erst durch insgesamt vier Streifenwagen eingefangen und gebändigt werden.

Die A9 war für über eine Stunde komplett gesperrt. Die 39-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Ein verständigter Tierarzt leistete Hilfe vor Ort. Zwei Pferde kamen mit schweren Verletzungen in eine Münchener Tierklinik, eines in einen nahegelegenen Reitstall. Um den Hund kümmerte sich eine Rettungssanitäterin. Die neun Tiere im Van wurden von einem Bekannten des Mannes abgeholt, sie blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Behandlungskosten für die Pferde sind noch nicht bekannt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek