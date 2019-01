Nach Vermisstensuche: 68-Jähriger wohlbehalten heimgekehrt

Polizei bat mehrmals die Öffentlichkeit um Mithilfe - vor 58 Minuten

GROSSOSTHEIM - Im Landkreis Aschaffenburg wurde am Donnerstag ein 68-Jähriger als vermisst gemeldet. Die Polizei vermutete den Mann im Ausland. Aufgrund seines Gesundheitszustands bestand aber trotzdem Gefahr. Erst am Samstagabend konnten die Beamten Entwarnung geben.

Gegen elf Uhr verließ der Senior am Donnerstagvormittag seine Wohnung in Großostheim. Nachdem er bis zum späten Nachmittag nicht zurückgekehrt war, meldeten die Angehörigen den 68-Jährigen bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg als vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen erfolglos - bis zum Abend.

Dann teilte die Polizei mit, dass sich der Mann im benachbarten Ausland aufhalte - "freiwillig und ohne Gefahr für seine Gesundheit".

Eine erneute Gefahrenprognose durch die Sachbearbeiterin der Polizei Aschaffenburg am Samstagvormittag führte allerdings zu dem Ergebnis, dass ohne eine kontrollierte Einnahme seiner Medikamente eine Gefahr für die Gesundheit des Mannes bestehen könnte.

Aus diesem Grund bat die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Erst am Samstagabend konnten die Beamten Entwarnung geben. Der Mann hielt sich für mehrere Tage im Raum Bregenz auf, kehrte jedoch am Samstag wohlbehalten wieder in seine fränkische Heimat zurück.

Dieser Artikel wurde am 05. Januar 2019 um 21.19 Uhr aktualisiert.

