Nach Warnung: Doch keine Gewitter am Donnerstag?

Am Freitag soll es auf alle Fälle viel Wasser von oben geben - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Ein wenig unsicher sind sich die Wetterfrösche: Entweder am Donnerstag gewittert es - oder eben nicht. Fest steht nur: Von den Temperaturen her bleibt es warm, wenngleich es auch am Freitag wie aus Eimern schütten soll.

Ob es blitzt und donnert oder nicht, ist noch nicht wirklich klar - fest steht jedoch, dass es am Freitag Regen gibt. © Friebe/SDMG/dpa



Am Mittwoch noch prophezeite der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetter in der Region - heute ist davon auf den Wetterkarten nichts mehr zu sehen. Während es am Donnerstag zwar im Westen Deutschlands durchaus kracht, bleiben wir in Franken davon verschont. Allerdings sind andere Wetterdienste da nicht so optimistisch - sie sagen Gewitter in den Abendstunden voraus. Einig sind sie sich alle nur in einer Sache - dass es extrem schwül wird.

Wie der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert, erwartet uns am Freitag dann allerdings durchgehend Regen. Morgens, mittags und abends sind immer wieder Schauer möglich. Das Thermometer klettert auf maximal 25 Grad. Damit war's das aber zunächst mit dem schlechten Wetter, denn zum Wochenende hin übernimmt wieder die Sonne.

Die Regenwolken verschwinden in der Nacht zum Samstag komplett vom Radar und am Tag selbst wird es wieder durchgehend sonnig, verspricht wetter.de. Bei durchschnittlich 28 Grad kann man den feuchten Vortag dann schnell wieder vergessen. Bestes Badewetter also am Wochenende!

Einen Überblick über Freibäder und Badeseen in der Region finden Sie in dieser Karte:

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Am Sonntag klingt die Woche sommerlich aus: 25 Grad sind tagsüber bei jeder Menge Sonnenschein drin. Außerdem bleibt es voraussichtlich regenfrei.

Auch die neue Woche beginnt laut wetter.com ganz dem Monat Juli entsprechend - 26 Grad heizen uns am Montag ein. Allerdings wird es ein wenig bewölkt.

Ein Hinweis an die Bevölkerung: Die Behörden in Bayern warnen aufgrund der langanhaltenden Hitze und Trockenheit vor erhöhter Brandgefahr!