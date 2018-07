Nach Weinfest-Besuch: 57-Jähriger bei Würzburg vermisst

Mann verschwand am Freitagabend vom Weinfest in Obereisenheim - vor 1 Stunde

BERGTHEIM - Seit Freitagabend wird der 57-jährige Frank Bissert aus Opferbaum (Landkreis Würzburg) vermisst. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang ergebnislos verliefen, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Hilfe.

Der 57-jährige Frank Bissert wird seit Freitagabend vermisst. © Polizei Unterfranken



Frank Bissert wurde zuletzt am Freitagabend gegen 19 Uhr auf dem Weinfest in Obereisenheim gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Würzburg-Land verliefen bislang erfolglos. Die Beamten können nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Von Frank Bissert liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er trägt einen Vollbart und ist bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem blau-rot-grau kariertem Hemd und Crocs. Unterwegs ist Frank Bissert mit einem blauen Winora-Fahrrad.

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden am Freitagabend gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land in Verbindung zu setzen.

