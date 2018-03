Nach Winter-Intermezzo: Ab Freitag kommt der Frühling

Donnerstag kann jedoch noch Schnee bringen - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Am Mittwoch erwachen mit der Sonne die Frühlingsgefühle. Doch schon am Donnerstag erleidet Franken einen kleinen winterlichen Rückfall. Ab Freitag darf man sich auf angenehme Temperaturen und Sonnenschein freuen - der Frühling ist da!

Die wenigen Strahlen Sonne, die man heute ergattern kann, sollte man ausnutzen - wie beispielsweise bei einem Spaziergang mit dem Hund. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa



Der Winter hält Franken weiterhin fest im Griff. Doch spätestens am Wochennende soll sich die Wetterlage in der Region ändern. Bis dahin ist Durchhalten angesagt. Denn auch am Mittwoch bleibt es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de eher wechselhaft in Franken. Das Thermometer klettert auf maximal 6 Grad. Nachts kann es jedoch wieder eisig und glatt werden bei bis zu -7 Grad.

Am Donnerstag erreicht uns laut dem fränkischen Wetterochs das nächste Schneefallgebiet. Wirklich warm wird es mit maximal 3 Grad nicht.

Die Aussichten fürs Wochenende können sich allerdings sehen lassen. Laut Wetter.com kratzt das Quecksilber knapp am zweistelligen Bereich. Zudem können wir die Sonne am Sonntag bis zu sechs Stunden lang bei bis zu 8 Grad genießen.