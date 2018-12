Nach Wohnungsbrand in Unterfranken: Beide Tote sind identifiziert

MILTENBERG - Bei dem verheerendem Brand in einem Mehrfamilienhaus im unterfränkischen Miltenberg vergangene Woche mussten zwei Menschen ihr Leben lassen. Nun konnten die Ermittler die Opfer identifizieren - die Brandursache wirft jedoch weiterhin Fragen auf.

Bei dem Wohnhausbrand in Miltenberg am vergangenen Donnerstag starben zwei Bewohner. © NEWS5



Kurz nach Mitternacht war in dem Mehrfamilienhaus in der Frühlingsstraße am vergangenen Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Für zwei Bewohner des Hauses kam jede Hilfe zu spät. Während eine Frau nach kurzzeitiger Reanimation starb, konnte ein Mann nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Zwischenzeitlich wurde die Identität der beiden Verstorbenen geklärt. Es handelt sich um eine 59-jährige Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss sowie ihren 55-jährigen Lebensgefährten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern unterdessen weiterhin an. Laut Angaben der Polizei entstand durch das Feuer ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

