Nachbarn verhinderten Schlimmeres: Zwei Autobrände in Erlangen

ERLANGEN - Kurz nacheinander sind den Erlanger Feuerwehren am Samstagnachmittag zwei Autobrände gemeldet worden. Einer war auf der Autobahn, der andere in Alterlangen.

Am Samstag wurde, gegen 13 Uhr, zunächst über Notruf ein Autobrand auf dem Autobahnparkplatz Kleinauweiher zwischen Frauenaurach und Erlangen-West gemeldet. Neben den Kräften aus der Ständigen Wache wurden auch die Freiwilligen Wehren aus Frauenaurach und Kriegenbrunn alarmiert. Allerdings brannte das Auto nicht wirklich, nur ein paar Kabel hatten geschmort, so dass die Feuerwehr nicht viel zu tun hatte.

Als die Einsatzkräfte zurück auf der Wache waren, ging prompt der nächste Alarm ein. Ein Fahrzeugbrand in der Barthelmeßstraße in Alterlangen wurde gemeldet. Tatsächlich hatte dort ein BMW im Kühlerbereich das Brennen angefangen. Beherzte Nachbarn konnten die Flammen jedoch mit einem Pulverlöscher ersticken, bevor der ganze Motorraum Feuer fing.

