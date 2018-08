Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte in der Nacht zum Sonntag zu einem Seniorenheim in Kulmbach. Dort waren zwei Balkone in Brand geraten, im Inneren des Gebäudes verbreitete sich giftiger Rauch. Die Bewohner mussten deshalb evakuliert werden. Drei Polizisten und eine Frau erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. © NEWS5 / Fricke