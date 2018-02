Nackte Haut und Karibik-Feeling: Fasching in der Region

Die Narren ließen es auch an diesem Wochenende wieder ordentlich krachen - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Der Fasching ist in vollem Gange und auch an diesem Wochenende war in Franken wieder einiges geboten: Egal ob bunter Umzug, närrische Sitzung oder freizügiges Tanzgelage, wir waren überall am Start. Hier gibt's die schönsten Bilder von diesem Wochenende!

Bilderstrecke zum Thema Party, Prinzen, Pferde: Gedränge beim Nürnberger Faschingsumzug Rund 80.000 Narren feierten am Sonntag ausgelassen beim Nürnberger Faschingsumzug. Angeführt von den Schembart-Läufern zog unter anderem das Prinzenpaar mit zahlreichem Anhang und spektakulären Wagen durch die Innenstadt.



Bilderstrecke zum Thema Feiner Sand und großer Andrang beim Karibikfasching im E-Werk Rund fünf Tonnen feinsten, weißen Sand hatten die Veranstalter in die Kellerbühne gekarrt und damit für die richtige Atmosphäre gesorgt. Beim Karibikfasching herrschte in diesem Jahr ganz besonders großer Andrang. Offenbar waren viele Faschingsfreunde, die es sonst zum Jazz-Band-Ball gezogen hatte, ins E-Werk gepilgert.



Bilderstrecke zum Thema Mit Herrmann und Co: Tausende feiern beim Faschingsumzug in Bruck Trotz des nasskalten Wetters säumten am Sonntag mehrere Tausend Menschen die Straßen in Erlangen-Bruck. Beim großen Faschingsumzug fuhren 45 Festwagen begleitet von winkenden Narren durch die Straßen. Vom Ehrenwagen grüßten unter anderem Innenminister Joachim Herrmann, Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik und Bundestagsabgeordneter Martina Stamm-Fiebich.



Bilderstrecke zum Thema Garden, Tänzer und viel nackte Haut beim Weiberfasching Burk Fulminante Strip-Einlage beim Weiberfasching Burk: Schon gleich zu Beginn der Party standen die Besucherinnen auf den Stühlen und feierten ausgelassen. Die Tanzgarde No Limits aus Sassanfahrt gab sich die Ehre, stark vertreten waren auch die Kindergärten der Großgemeinde.



Bilderstrecke zum Thema Garden, Flamingos und ein Heiratsantrag beim Fasching in Heroldsbach Wie im Märchen ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Heroldsbach zu: Ein Prinz machte seiner Prinzessin dort einen Heiratsantrag. Die Damen des Fosanochtsvereins Heroldsbacher Narren tanzten in pink auf, während die Oesdorfer mit dem Space Taxi anreisten.



Bilderstrecke zum Thema Originelle Wagen, tausende Narren: Faschingsumzug in Emskirchen Kilometerlang schlängelte sich der größte Faschingsumzug im westlichen Mittelfranken durch das dichte Zuschauerspalier auf den Straßen in Emskirchen. Fünf Kapellen und Spielmannszüge bliesen den 35 Fußgruppen den Marsch, mit denen sich originelle Motivwagen auf die lange Strecke machten; mit Helau begleitet von Tausenden Besuchern aus der ganzen Region.



Bilderstrecke zum Thema Jamaika, Märchen und Prinzessinnen: Faschingsumzug in Markt Bibart Über 4000 Menschen aus dem gesamten Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zog es am Sonntag nach Markt Bibart zum Faschingsumzug. Dort tummelten sich allerlei Märchengestalten und Weinprinzessinen, es wurde unter anderem aber auch die Jamaika-Koalition auf den Arm genommen und die Verschmutzung der Meere angeprangert.



Bilderstrecke zum Thema Kurze Röcke, lange Beine: Der Faschingsumzug in Forchheim Vom eher durchwachsenen Wetter ließen sich auch die Närrischen Siedler Lichteneiche Forchheim nicht abhalten. Beim Faschingsumzug am Sonntag herrschte ausgelassene Stimmung und die Faschingswagen zogen begleitet von tosendem Gedränge der verkleideten Faschings-Fans ihre Bahnen durch die Innenstadt.



Bilderstrecke zum Thema Dopingprobe und Faschingsgaudi: Närrischer Umzug in Ebermannstadt Schnee und Kälte getrotzt haben rund 1500 Zuschauer in Ebermannstadt. Schon vor dem Faschingsumzug musste Olympiamaskottchen, Bürgermeisterin Christiane Meyer zur Dopingprobe. Der Musikverein Pretzfeld und die Blaskapelle Niedermirsberg begleiteten den Gaudiwurm mit 16 Themenwagen und Fußgruppen.



Bilderstrecke zum Thema Mehr als 12.000 Faschingsfans beim Umzug in Mitteleschenbach Heiße Stimmung trotz winterlich kalter Temperaturen: Der Faschingsumzug in Mitteleschenbach lockte am Sonntagnachmittag wie schon in den Jahren zuvor mehr als 12.000 Karnevalsfans aus der gesamten Region in die Mönchswaldgemeinde. Dicht an dicht standen die Zuschauer an der Zugstrecke und bejubelten lautstark die 55 teilnehmenden Gruppen.



Bilderstrecke zum Thema Spaß unterm Bonbonschirm: Der Umzug in Obermässing Am Sonntag zogen die Narren zu Fuß und mit ihren Wagen beim Faschingsumzug durch Obermässing und ließen sich dabei auch vom Regen nicht die gute Laune verderben.



Bilderstrecke zum Thema Kunterbuntes Faschingstreiben beim Umzug in Gößweinstein Ausgefallene Faschingswagen und kunterbunte Kostüme: Der Faschingsumzug in Gößweinstein hatte am Sonntag einiges zu bieten. Die verkleideten Narren begleiteten die Wagen bei regnerischem Wetter und wurden mit allerlei süßen Leckereien belohnt.



Bilderstrecke zum Thema Hexen-Gaudi und Kaminkehrer-Glück: Fasching in Schnufenhofen Egal ob lustige Hexen, rabenschwarze Kaminkehrer oder abenteuerliche Avatare: Bei Schneetreiben und eisigen Temperaturen zogen die verkleideten Faschings-Begeisterten beim Umzug durch Schnufenhofen.



Bilderstrecke zum Thema Die Narren sind los: Faschingszug schlängelt sich durch Heroldsbach Traditionell zog der Fosanochtsverein "Heroldsbacher Narren" am Samstagnachmittag mit vielen kostümierten Faschingsfans durch die Straßen Heroldsbachs. Blaskapellen und Garden sorgten für Stimmung bei den Zuschauern. Zwerge, Flamingos und Co. prägten das kunterbunte Stadtbild.



Bilderstrecke zum Thema Bunt, bunter, Thalmässing: Kostümspektakel beim Faschingsumzug Mit einer Rekordbeteiligung von 82 Gruppen und Vereinen ging der diesjährige Thalmässinger Faschingsumzug über die Bühne. Rund eineinhalb Stunden dauerte das närrische Spektakel, das von Tausenden Menschen jeden Alters - davon 99,9 Prozent kostümiert - verfolgt wurde.



Bilderstrecke zum Thema Leddz Dääähns: Wilde "Nacht der Frauen" in Dobenreuth Unter dem Motto "Leddz Dääähns" stand dieses Jahr die "Nacht der Frauen" im ausverkauften Gemeinschaftshaus von Dobenreuth. Ein sehr variables Fachingsprogramm, anders gestaltet als in den Vorjahren, versprach einen stimmungsvollen Abend. Michael Hofmann alias Modezar Harald Klööckner und Christian Weiß als Jean Pierre moderierten die Veranstaltung.



Bilderstrecke zum Thema Emoji-Parade beim Gaudiwurm in Georgensgmünd Klein, aber oho – so lässt sich der Gaudiwurm in Georgensgmünd wohl am besten beschreiben. Die rund 250 Teilnehmer ließen sich auch diesmal wieder etliche lustige Themen und tolle Verkleidungen einfallen. Nachdem die Jury-Mitglieder ihre Punkte vergeben hatten, stand fest: Mit ihrer Emoji-Party setzte sich die Gruppe Oberer Berg knapp gegenüber den Wild-West-Feuerwehrlern der FFW Büchenbach und dem Blasorchester der Rezatgemeinde durch.



Bilderstrecke zum Thema Rauch und Konfetti: Der Faschingsumzug in Oberhaid Am Wochenende waren auch in Oberhaid die Narren los: Beim Faschingsumzug gab es neben Rauch und Vampiren, die einem bei eisigen Temperaturen ordentlich einheizten, auch eine Menge bunter Faschingswagen zu bestaunen.



loc