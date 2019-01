Nahe Ochsenfurt: Neun Verletzte nach Unfall mit Schulbus

OCHSENFURT - Im Landkreis Würzburg fuhr ein Schulbus am Montagmorgen auf einen Pkw auf. Sieben Schüler, die Fahrerin des Wagens und ein weiterer Autofahrer wurden dabei verletzt. Rund 40 Schüler mussten vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht werden.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus wurden im Landkreis Würzburg insgesamt neun Personen verletzt - darunter sieben Schüler. Der Bus war nach Angaben der Polizei am Montagmorgen gegen 7.24 Uhr nahe Ochsenfurt an einer Ampel auf einen wartenden Wagen aufgefahren - und schob ihn zusätzlich auf ein Auto davor. Eine 53-jährige Autofahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Fahrer des anderen Pkw erlitt leichte Verletzungen.

Die rund 40 Schüler der Grund-, Mittel- und Realschule waren nach erster medizinischer Einschätzung durch den eingesetzten Rettungsdienst und Notarzt unverletzt. Im Laufe des Vormittags klagten sieben Schüler der Realschule im Alter von elf bis 17 Jahren dann doch über leichte Schmerzen.

Warum der Schulbus nicht rechtzeitig bremste, war zunächst unklar. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen habe der Fahrer des Schulbusses auf der Staatsstraße von Goßmannsdorf nach Ochsenfurt den verkehrsbedingt haltenden Mazda übersehen.

