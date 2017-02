Närrisches Franken: So feiert die Region Fasching

Weisendorf, Schwabach und Pottenstein sind im Verkleidungs-Fieber - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Weiberballett, Gardentänze und kreative Kostüme wohin das Auge reicht. Die Region ist eindeutig im Faschingsmodus. Auch in Herzogenaurach, Forchheim und Pegnitz gab es auf den Prunksitzungen immer einen Grund für gute Laune. Wir haben alle Bilder!

Humorvoll, bunt und schrill ging es zu auf dem Fränkischen Gauditreffen in Pottenstein. 20 närrische Tanzgruppen aus neun Faschingsgesellschaften traten in einem Wettstreit gegeneinander an, darunter viele Männer- und Damenbalette. Wer hat seine Hüften am elegantesten geschwungen? Impressionen gibt vom feucht-fröhlichen Fest gibt es in unserer Bildergalerie.