Nass, kalt, dunkel: Die Kälte kommt zurück

NÜRNBERG - Pünktlich zum Wochenende nehmen sich Sonne und Wärme (leider) frei: Nach den letzten Stunden, die nach Frühling dufteten, muss sich die Region die kommenden Tage auf Netflix-Wetter einstellen.

Der Frühling nimmt sich zum Wochenende hin eine Pause und schickt Frost, dunkle Wolken und Regen als Vertretung. © dpa



Der Start in den Freitag kommt eher unschön daher: Viele Wolken, in den Morgenstunden muss laut Wetter.com dazu fast durchgehend mit Regen gerechnet werden - die weißen Sneaker also besser gegen den Regenschirm eintauschen. Der weitere Verlauf des Tages lässt nicht gerade mehr Wochenendstimmung aufkommen: Dunkle, graue Wolken bleiben den ganzen Tag über standhaft, dazu zwischen fünf und acht Grad.

Allen, die dem Regen trotzen wollen, seien an dieser Stelle unsere Wochenendtipps ans Herz gelegt.

Am Samstag kann das Ausschlafen ohne schlechtes Gewissen auch etwas länger andauern: Die Wolken machen es sich gemütlich, der Wetterdienst von nordbayern.de meldet mit minus zwei Grad Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Immerhin bleibt es den ganzen Tag weitgehend trocken.

Bis zum Sonntag müssen wir durchhalten, dann werden wir mit lichten Momenten belohnt: Die Temperaturen ziehen laut Wetterochs bei bis zu minus sechs Grad nochmal negativ an, dafür schafft es die Sonne im Laufe des Tages immer mal wieder durch die Wolkendecke durch, sorgt damit für heitere Stimmung.

Der Start in die neue Woche nimmt sich am Sonntag ein gutes Beispiel: Mehr und mehr hält die Sonne wieder Einzug in die Region, die Wolken werden kleiner, tagsüber werden maximal sechs Grad erreicht, und der Frost sagt (hoffentlich bis Ende des Jahres) auf Wiedersehen.