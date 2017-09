Nass, kalt und windig: So wird das Wochenende

Am Samstag und Sonntag ist es regnerisch in der Region

NÜRNBERG - Mit dem zweiten Septemberwochenende beginnt auch die Hochsaison für Regenschirme und Gummistiefel: Das nass-kalte Herbstwetter sorgt für ordentliche Regenschauer in der Region. Lediglich der Montag verspricht Besserung.

Kein schöner Start ins Wochenende! Der Samstag und Sonntag sind geprägt von Regenschauern. Foto: dpa



Das Wochenende zeigt sich nicht gerade von seiner schönsten Seite: Der Wetterdienst von nordbayern.de meldet ab Samstagmittag Dauerregen bei 14 bis 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, kann aber in Böen auch frischer werden. Entweder man packt also die warme Jacke und den Regenschirm ein oder man kuschelt sich gleich gemütlich auf das Sofa daheim. Wer sich vom Wetter nicht das Wochenende verderben lassen will, findet hier unsere Wochenendtipps (mit vielen Indoor-Aktivitäten):

Am Sonntag sieht es dann ein wenig freundlicher aus: Die Regenschauer sollen im Laufe des Tages abklingen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 18 Grad. Gegen Abend zeigt sich dann laut dem Wetterochs sogar zeitweise die Sonne.

Was den Wochenstart angeht, sind sich die Wetterdienste nicht ganz einig und machen es spannend: Während der Wetterochs für Montag schon wieder Regen meldet, verspricht wetter.de wieder schönes Herbstwetter: Den ganzen Tag soll es bei bis zu 19 Grad sonnig werden.

Am Dienstag und Mittwoch sind dann wieder Regenschirme und warme Jacken angesagt: Laut dem Wetterochs sind Regenfälle und stürmische Böen zu erwarten. Der Herbst ist also scheinbar endgültig angekommen.

Auch in Spanien kühlt es am Wochenende ab: Statt 32 Grad wie am Freitag gibt es dann nur noch knapp 23 Grad. Auf Sizilien bleibt es aber bei 28 bis 31 Grad heiß und sommerlich - hier scheint der Herbst noch etwas zu warten.

nb